نيجيريا.. مسلحون يخطفون 30 راعيا ويطلبون فدية لإطلاقهم

خطف مسلحون من جماعة بوكو حرام، يوم الجمعة، 30 راعيا من ثلاث قرى في شمال شرق نيجيريا وطلبوا فدية مالية للإفراج عنهم، بحسبما أعلن مسؤول محلي وشهود عيان الثلاثاء.

وقال لابو ساني وهو صياد يقيم قرب القرى الثلاث الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد، إن "متمردي بوكو حرام اختاروا رعاة من القرى واختطفوا 30 رجلا وامرأة".

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وأضاف "لقد تركوا رسالة تطالب عائلات الرهائن بدفع 20 مليون نيرا (حوالي 40 ألف يورو)".

وأكد صياد آخر يدعى سلاو أرزيكا، اختطاف الرعاة وعددهم 30، كما أكد هذه المعلومات زعيم ميليشيا محلية تؤازر الجيش في قتاله الجهاديين.

وقال زعيم الميليشيا المناهضة للجهاديين إن بوكو حرام تلجأ لاختطاف السكان وإطلاق سراحهم مقابل فديات مالية.

وأضاف طالبا عدم نشر اسمه، إن الرعاة في منطقة دورون باغان حيث تقع القرى الثلاث، "بدأوا يغادرون خوفا من حدوث مزيد من عمليات الاختطاف".

وفي 2016 انشق عن بوكو حرام تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا الذي أصبح الجماعة الجهادية المهيمنة في منطقة بحيرة تشاد.

ومنذ بداية تمرد الجماعة المسلحة في 2009، سقط أكثر من 40 ألف قتيل وهجّر أكثر من مليوني شخص في نيجيريا التي تشهد أزمة إنسانية خطرة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: أ ف ب