الجيش النيجيري: أكثر من 50 ألفا من عناصر "بوكو حرام" سلموا أنفسهم

أعلن الجيش النيجيري أن أكثر من 50 ألف مقاتل من جماعة "بوكو حرام" ألقوا السلاح وسلموا أنفسهم للسلطات، خلال عام.

وقال القائد العام للجيش النيجيري الجنرال لوكي إيرابو إن "أكثر من 50 ألف مقاتل من بوكو حرام وعائلاتهم، سلموا أنفسهم إلى السلطات في الفترة ما بين يوليو 2021 ومايو 2022".

وأوضح أن "برنامج الإدماج مكن من توبة 1543 مسلحا من بوكو حرام" في معسكر مالام سيدي في محافظة غومبي، في الفترة ما بين عام 2016 و 2022، بينما بلغ عدد من تم الإفراج عنهم 1935 في معسكر بولومكوتو في منطقة مايدوغري.

وتشهد نيجيريا منذ أكثر من عقد انعداما للأمن بسبب نشاط الحركة المسلحة التي انقسمت مؤخرا لتنبثق عنها حركة جديدة، بايعت تنظيم "داعش".

المصدر: "صحراء ميديا"