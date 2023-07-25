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روسيا تستعد لفتح سفارات في كل الدول الإفريقية

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روسيا تستعد لفتح سفارات في كل الدول الإفريقية
روسيا تستعد لفتح سفارات في كل الدول الإفريفية
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أعلن سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، أوليغ أوزيروف، أن روسيا تستعد لفتح سفارات لها في جميع الدول الإفريقية تقريبا.

وقال الدبلوماسي الروسي في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "العمل جار لإعداد القرارات ذات الصلة... سنبدأ بعدد معين لكنني آمل أن نصل في النهاية إلى افتتاح سفارات في كل الدول الإفريقية تقريبا".

ووصف قرار إغلاق البعثات الدبلوماسية الروسية في إفريقيا في التسعينات بأنه كان "إجراء غير صحيح".

تجدر الإشارة إلى أن القمة الروسية الإفريقية ستبدأ أعمالها في بطرسبورغ في الـ26 وحتى الـ29 من يوليو الجاري.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق، أنه يجرى في إطار التحضير للقمة المقبلة إعداد بيان موسع سيرسم مسارات التعاون بين روسيا والدول الإفريقية ​​لعدة سنوات.

المصدر: نوفوستي

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