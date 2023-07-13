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الخارجية الروسية: سيتم الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات مع إفريقيا

مال وأعمال

الخارجية الروسية: سيتم الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات مع إفريقيا
Sputnik
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قال أوليغ أوزيروف السفير المتجول بالخارجية الروسية، إن العمل يجري حاليا للانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات مع دول إفريقيا.

وأشار أوزيروف الذي يشغل منصب رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية، إلى أن المصرف المركزي الروسي يعمل مع وزارة المالية الروسية لتنفيذ الانتقال إلى العملات الوطنية في التسويات المتبادلة مع البلدان الإفريقية.

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وأضاف في حديث مع مراسل "نوفوستي": "نحن نعلم أن العمل يجري فعلا في هذا المجال، ويقوم به المصرف المركزي الروسي بالتعاون مع وزارة المالية".

المصدر: نوفوستي

 

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