أكثر من ثلث الألمان يريدون تحسن العلاقات بين موسكو وبرلين

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov أن 37% من الألمان يريدون تحسن العلاقات بين موسكو وبرلين.

وأجرى معهد YouGov لأبحاث الرأي العام استبيانا بين المواطنين الألمان، سئلوا خلاله على وجه الخصوص، عما إذا كانوا يوافقون على أن "روسيا دولة يجب أن تكون للحكومة الفيدرالية علاقات جيدة معها". ووافق 37% من الذين شملهم الاستطلاع على هذا الرأي، وفقًا لصحيفة "Süddeutsche Zeitung" الألمانية.

وأظهرت الدراسة أنه لا يزال هناك اختلاف في الإجابات في الدولة، اعتمادا على المكان الذي يعيش فيه المستفتى. ووفق الدراسة: "الموافقة كانت أعلى بشكل ملحوظ بين الناس في الولايات الفيدرالية الشرقية" منها بين أولئك الذين يعيشون في مناطق ألمانيا الغربية القديمة.

وتؤكد صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أنه "وفقا لاستطلاعات الرأي في أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين يرون روسيا على أنها تهديد لألمانيا أكثر من أولئك الذين لا يرون ذلك"، وبسبب هذا القلق، يرغب الألمان الشرقيون في علاقات جيدة بين روسيا وألمانيا.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن ناخبي حزب البديل من أجل ألمانيا هم أكثر المؤيدين لتحسين العلاقات مع روسيا، حيث أكدت الصحيفة أن ناخبي اليسار والحزب الديمقراطي الحر حلوا في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، فيما يظهر أنصار الأحزاب الأخرى القليل من الرغبة في تحسين العلاقات مع روسيا.

المصدر: Süddeutsche Zeitung