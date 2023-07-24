بيسكوف: عثور الأمن الروسي على أثر متفجرات في سفينة شحن وصلت من تركيا يؤكد الخطر المحدق بالقرم

أشار متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن عثور الأمن الروسي على آثار متفجرات في سفينة شحن وصلت إلى روسيا قادمة من تركيا بعد مرورها بأوكرانيا، يؤكد أهمية الخطر المحدق بالقرم.

وأضاف بيسكوف تعليقا على اكتشاف آثار متفجرات على متن سفينة شحن رست في ميناء روستوف الروسي قادمة من تركيا، أن آثار المتفجرات هذه تؤكد تعرض جسر القرم لخطر ماثل، ما يحتم علينا اليقظة التامة، مؤكدا أن ضمان أمن جسر القرم يتطلب أشد الإجراءات صرامة، وهذا ما تعمل عليه الجهات المختصة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسي العثور على آثار متفجرات ثنائي نيتروتولوين وتيتريل في سفينة شحن أجنبية كانت في طريقها من تركيا إلى ميناء روستوف على الدون لشحن الحبوب، وعلى أدلة تؤكد "حدوث تدخل لتغيير تصميم بعض الأجزاء بهيكل سفينة الشحن".

وتبيّن أنه في نهاية مايو كانت السفينة في ميناء كيليا الأوكراني، وفي يوليو دخلت ميناء توزلا التركي، حيث تم تغيير طاقم السفينة المكون من 12 مواطنا أوكرانيا، وتغيير اسم سفينة الشحن.

المصدر: نوفوستي