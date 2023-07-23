بوتين في مقال للقمة الروسية الإفريقية: الوضع في العالم بعيد عن الاستقرار والصراعات طويلة الأمد تتعمق

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عشية منتدى روسيا - إفريقيا، أن الوضع في العالم أبعد ما يكون عن الاستقرار، لافتا إلى أن الصراعات القديمة تتعمق وتبرز تحديات جديدة.

- بوتين: رغم العقوبات روسيا ستواصل العمل بنشاط لتزويد إفريقيا بالحبوب والأسمدة



- بوتين: روسيا تنتظر حصادا قياسيا وهي مستعدة لتعويض الحبوب الأوكرانية مجانا أو على أساس تجاري



- بوتين: تم استخدام صفقة الحبوب دون خجل فقط لإثراء الشركات الأمريكية والأوروبية



- بوتين: روسيا تؤيد منح البلدان الإفريقية مكانة جديرة في الهياكل التي تحدد مصير العالم

يتبع..