 
مباشر
عاجل
الأزهر: منح السويد موافقات لحرق القرآن سياسة فوضوية وتطرف بغيض ومعاداة للمسلمين

نتنياهو يتحدث عن تهديد للجيش الإسرائيلي والأمن و"الديمقراطية" في إسرائيل

أخبار العالم

نتنياهو يتحدث عن تهديد للجيش الإسرائيلي والأمن و
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vq1h

اعتبر نتنياهو أن "رفض الخدمة يهدد الأمن والديمقراطية"، مؤكدا سعيه لتحقيق اتفاق واسع النطاق، كما قال إن "اليد الممدودة بقيت معلقة بالهواء.. لا نريد أن يتضرر جيشنا".

ولفت نتنياهو في خطاب متلفز ألقاه مساء الخميس بالقول "إننا نبذل جهودا كبيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن حجة المعقولية وتعديل الحجة سيؤدي إلى تقوية الديمقراطية ولن يعرضها للخطر".

إقرأ المزيد
"واينت": رسالة بايدن لنتنياهو حاسمة: أوقف قانون "الإصلاح القضائي" الآن!

وأضاف قائلا: "أنا أسعى لاتفاق واسع النطاق، لكن اليد الممدودة بقيت معلقة في الهواء.. رفض الخدمة يهدد الأمن والديمقراطية.. لا نريد أن يتضرر جيشنا.. وهناك من يريد إسقاط الحكومة دون أي علاقة بعملية الإصلاح القضائي".

وتجدر الإشارة إلى أن بعض التقارير ذكرت أنه قد يتم الإعلان عن تعديلات محتملة على مشروع قانون "حجة المعقولية" ضمن خطة الإصلاح القضائي المقرر أن يتم دفعه في القراءتين الثانية والثالثة الأحد المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة الدستورية في الكنيست، اليوم الخميس، أنّها أقرّت إجراء أساسيا في خطة الإصلاح القضائي "بأغلبية 9 أعضاء مقابل 7" بإلغاء "حجة المعقولية"، وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات ضد هذه الخطة المثيرة للجدل.

إقرأ المزيد
مع تواصل الاحتجاجات.. تمرد جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو
مع تواصل الاحتجاجات.. تمرد جديد في صفوف الجيش الإسرائيلي ضد إصلاحات نتنياهو

وفي وقت سابق، انتقد الجيش الإسرائيلي شريط فيديو يظهر طيارين في سلاح الجو يرفضون تقديم الدعم للقوات على الأرض ما لم يدينوا خطة الإصلاح القضائي.

وقال المتحدث العسكري إن "اللقطات المزيفة التي وزعها وزراء حكوميون كبار تخلق انقساما داخل الجيش الإسرائيلي".

المصدر: i24News

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا