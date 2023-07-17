برلماني أوكراني يدعو لمنح أوسمة حكومية للمتورطين في الهجوم على جسر القرم

وصف البرلماني الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي أسفر عن مقتل شخصين مدنيين وإصابة طفلة بـ "انتصار أوكرانيا" ودعا لتكريم المتورطين فيه.

وكتب غونتشارينكو: "تدمير الجسر هو نجاح كبير لأوكرانيا. يجب تكريم كل من ساهم في استهداف هذا الجسر ويجب منحهم أرفع الجوائز الحكومية".

من جانبه علق أندريه يوسوف المتحدث باسم مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، على الحادث مستشهدا بكلمات رئيس هذه الاستخبارات كيريل بودانوف: "هذا الهيكل غير ضروري".

في ذات الوقت نقلت وكالة RBC-Ukraine، عن مصدر أمني أوكراني، أن الهجوم على جسر القرم كان عملية خاصة نفذتها البحرية الأوكرانية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، وتم استخدام درونات مائية خلالها.

وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف فجر اليوم الاثنين أن حركة المرور على جسر القرم قد توقفت بسبب حادث طارئ دون تحديد طبيعته، فيما أفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.

المصدر: نوفوستي