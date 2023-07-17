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بعد حديث عن تحضير "التهليلة".. كييف ترفض التعليق على حادث جسر القرم

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بعد حديث عن تحضير
Sputnik
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امتنعت المديرية العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية عن التعليق على الحادث الذي وقع على جسر القرم فجر اليوم الاثنين وأدى إلى تضرر جزء منه وسقوط ضحايا بشرية.

وفي تصريح لوسائل إعلام أوكرانية اكتفى المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندريه يوسوف بالقول: "لا يسعني إلا الاقتباس من كلام رئيس مديرية الاستخبارات كيريل بودانوف الذي قال إن "جسر القرم هيكل لا لزوم له هناك".

تجدر الإشارة إلى أن قائد القوات البرية للجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد أنه يتم إعداد "أغنية ما قبل النوم" (التهليلة) لـ"المحتلين".

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وفي يونيو، عندما شنت القوات الأوكرانية هجوما بصاروخ Storm Shadow على جسر تشونغارسكي الرابط بين مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم، قال يوسوف إن مثل هذا العمل سيستمر دون أن يعترف مباشرة بتورط كييف في الهجوم.

وهذه ممارسة معتادة في تصريحات السلطات الأوكرانية، التي قدمت التزاما بعدم استخدام الأسلحة الواردة من الغرب لشن ضربات على أراضي روسيا.

المصدر: وكالات

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