كييف تعترف: روسيا حاولت تحقيق أهدافها من خلال المفاوضات قبل العملية العسكرية في أوكرانيا

أقر أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن روسيا حاولت حتى فبراير 2022، تحقيق أهدافها من خلال المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال يرماك: "كل ما لم يتمكنوا (روسيا) من تحقيقه خلال ساعات عديدة من المفاوضات، حاولوا تحقيقه بالوسائل العسكرية في 24 فبراير 2022".

وأشار المتحدث إلى أن كييف قد وافقت على اتفاقيات مينسك تحت ضغط من الغرب، لكن أوكرانيا الآن لا تحتاج إلى وسطاء في المفاوضات.

المصدر: تاس