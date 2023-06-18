أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال إن اتفاقية "مينسك-2" عام 2015 جعلت من الصعب التوصل إلى اتفاق مع روسيا.

وقالت الصحيفة: "صرح يرماك بأن محاولات التوصل إلى اتفاق مع روسيا قد أعيقت بسبب اتفاقية "مينسك-2" عام 2015، والتي وقعت بضغوط من الغرب، وبموجبها يتم منح موسكو السيطرة على أجزاء من أوكرانيا".

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وأشارت إلى أن يرماك يعتبر أن أوكرانيا لم تعد بحاجة إلى وسيط الآن. وبدلا من ذلك، يريد استمالة البرازيل والهند إلى جانب كييف، حيث يخطط رئيس مكتب زيلينسكي لتحقيق ذلك من خلال دعوة مشاهير أمريكا اللاتينية إلى البلاد.

وتم التوقيع على اتفاقية مينسك في فبراير 2015 في مسعى لوضع حد للنزاع الذي اندلع في إقليم دونباس، لكن كييف انتهكتها بشكل منهجي.

المصدر: نوفوستي