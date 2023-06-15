أظهرت تقنية الذكاء الاصطناعي الشبكة العصبية لزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي الراحل، فلاديمير جيرينوفسكي، يقول إن ساقي الرئيس الأمريكي جو بايدن "لا تطيعان عقله الضعيف".

وقال جيرينوفسكي باستخدام الخوارزميات في فيديو عرض في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي: "أوه، بايدن هذا، البهلوان الذي لا يمكن إيقافه. ربما يعتقد أنه في السيرك، وليس في البيت الأبيض. يسقط، يسير في الاتجاه الخطأ. على ما يبدو، ساقاه لا تطيعان عقله الضعيف، أو حيرته وعوده ولا يعرف إلى أين يذهب، لا يمكن الوثوق بمثل هذا الشخص لقيادة دولة قوية".

المصدر: نوفوستي