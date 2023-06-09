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قوات كييف تستهدف محطة الطاقة الحرارية في محطة زابوروجيه الكهروذرية بطائرات مسيّرة انتحارية

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قوات كييف تستهدف محطة الطاقة الحرارية في محطة زابوروجيه الكهروذرية بطائرات مسيّرة انتحارية
Globallookpress
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أخطرت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستهداف محطة الطاقة الحرارية المرتبطة بمحطة زابوروجيه الكهروذرية، fطائرات مسيّرة انتحارية، وستقدم الوكالة تقييما مستقلا لهذه المعلومات.

وقال البيان في رسالة إلى [المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل] غروسي إن "ضربات طائرات مسيّرة انتحارية نُفذت يومي الخميس والجمعة، تجاه محطة الطاقة الحرارية المرتبطة بمحطة زابوروجيه الكهروذرية، والتي كانت تستخدم مسبقا لتوفير مصدر طاقة احتياطي في المحطة، حتى تضرر آخر خط نقل 330 كيلوفولت منذ أكثر من ثلاثة أشهر".

وقال غروسي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع تقديم تقييم مستقل لهذه المعلومات، "الأمر الذي يتطلب الوصول إلى تجاه محطة الطاقة الحرارية في محطة زابوروجيه".

المصدر: تاس

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