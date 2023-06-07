موسكو: سنرد بحزم على أي محاولات أوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه الكهروذرية

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن موسكو سترد بحزم على أي هجمات أوكرانية تستهدف محطة زابوروجيه الكهروذرية، وتهديد أمنها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية: "سترد روسيا بحزم على أي هجمات تشنها أوكرانيا على محطة زابوروجيه الكهروذرية، وهياكل البنية التحتية الحيوية للمحطة، بما في ذلك خطوط إمداد الطاقة، وبالطبع مدينة إنرغودار حيث يعيش موظفو المحطة رفقة أسرهم".

وتقع محطة زابوروجيه الكهروذرية على الضفة اليسرى من نهر دنيبر بالقرب من مدينة إينيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 جيجاوات لكل منها.

وعقب الاستفتاء الذي أجري في منطقة زابوروجيه في شهر سبتمبر 2022، وانضمامها إلى الاتحاد الروسي، أصبحت المحطة ملكا للدولة الروسية.

المصدر: نوفوستي