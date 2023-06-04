ستولتنبرغ من أنقرة: هناك من يحاول منع السويد من الانضمام للناتو بهدف إضعاف الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من اسطنبول، اليوم الأحد، إن هناك من يحاول منع السويد من الانضمام إلى حلف الناتو بهدف إضعاف الحلف.

إقرأ المزيد

وكشف ستولتنبرغ في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه في 12 يونيو الجاري، سيعقد لقاء بين تركيا ⁩والسويد⁩، لبحث ملف انضمام السويد للناتو، معتبرا أن هناك من يحاول منع السويد من الانضمام للحلف بهدف إضعافه.

ورأى ستولتنبرغ أن لدى لتركيا هواجس أمنية مشروعة تجاه انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي.

ولا تزال تركيا تعارض انضمام السويد التي تتهمها أنقرة بدعم التنظيمات الإرهبية المسلحة التي تهدد أمن تركيا القومي.

وأكد أمين عام حلف الناتو أن تركيا تقدم إسهامات مهمة لحلف الناتو، شاكرا أنقرة على إرسال تعزيزات لشمال كوسوفو.

وقال إنه بحث مع الرئيس أردوغان ⁩قضايا من بينها جدول أعمال القمة المقبلة للناتو.

المصدر:RT