تقرير: حزب الشعب الجمهوري التركي يائس من دعم أوغان للمرشح أوغلو في جولة الانتخابات الثانية

نقلت صحيفة "زمان" عن تقارير أن حزب الشعب الجمهوري التركي ليس متفائلا حول دعم مرشح تحالف الأجداد سنان أوغان لمرشح تحالف الأمة للرئاسة كمال كيليتشدارأوغلو بجولة الانتخابات الثانية.

وأوضحت "زمان" أن كيليتشدارأوغلو كان يأمل أن يتجاوز حاجز 50%، لكن ترشح أوغان جذب عددا كبيرا من أصوات من لا يرغبون في استمرار أردوغان في السلطة، حيث حصل كيليتشدار أوغلو على 45% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وحصل سنان أوغان على 5.3% من الأصوات، فيما نجح مرشح تحالف الجمهور والرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان في قنص 49.2% من الأصوات.

ونقلت "زمان" عن أعضاء بارزين في حزب "الشعب الجمهوري"، أن كيليتشدارأوغلو سيلتقي مع أوغان لطلب إقناع مناصريه على التصويت له، في حين لا يعول مسؤولو حزب الشعب الجمهوري كثيرا على لقاء كيليتشدارأوغلو وأوغان.

وحسب "زمان"، بينت نتائج انتخابات 14 مايو، أن الأنباء عن تحالف الأمة بالتعاون مع "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة كإرهابي، "أثر على كليتشدار أوغلو".

وتمت الإشارة إلى أن "انسحاب رئيسة حزب الجيد، ميرال أكشنار، من تحالف المعارضة وعودتها إليه مجددا، كان له تأثير سلبي على تصويت الناخبين".

وأكد سنان أوغان أنه لن يدعم طرفا يتعاون مع "حزب العمال الكردستاني"، وسط اتهامات متزايدة لـ"حزب الشعوب الديمقراطي" وخليفته في الساحة السياسية حاليا حزب "اليسار الأخضر" بأنهم الذراع السياسية لحزب "العمال الكردستاني"، فيما هناك تقارب بين كليهما وأحزاب في تحالف الأمة المعارض الذي يقوده حزب "الشعب الجمهوري".

المصدر: "زمان"