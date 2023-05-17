زوجة كيليتشدار أوغلو تلجأ إلى "سوار مارتينيتشكا" وتغرد بخصوص الانتخابات (صورة)

وجهت سيلفي كيليتشدار أوغلو، زوجة المرشح الرئاسي التركي عن تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو رسالة بخصوص الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت سيلفي كيليتشدار أوغلو صورة لها وهي تربط سوار مارتينيتشكا بفرع شجرة.

وكتبت معلقة على الصورة: "سنحافظ على أملنا حيا لبلدنا، ولشعبنا، يجب أن ننجح من أجل نسائنا وأطفالنا"، في إشارة إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

Ülkemiz için, halkımız için umudumuzu diri tutacağız, kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız. 🇹🇷🌸 pic.twitter.com/ZGzeYYNtdA — Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) May 15, 2023

جدير بالذكر أن سوار مارتينيتشكا هو أحد تقاليد الاحتفال بقدوم الربيع في جغرافية البلقان، ويتم ارتداؤه من 1 مارس حتى نهاية مارس، ويتم حياكته بخيوط حمراء وبيضاء تبشر بقدوم الربيع، ويمثل اللون الأبيض المستخدم في السوار طول العمر، ويمثل اللون الأحمر الصحة والقوة.

ويوم الأحد الماضي، شهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية، حيث تنافس في الرئاسية كل من الرئيس المنتهية ولايته مرشح تحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، و مرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ومرشح تحالف "الأجداد" سنان أوغان.

في حين أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار يوم الاثنين رسميا، إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

المصدر: صحيفة "زمان"