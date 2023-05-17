أردوغان يلجأ للشباب: سنعيش أياما أجمل!

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعول على جيل الشباب بشكل رئيسي لدعمه في جولة الإعادة التي ستجرى في 28 مايو الجاري.

إقرأ المزيد

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عبر أردوغان اليوم الأربعاء، عن "ثقته بدعم قوي من الشباب له في الجولة الثانية"، فيما تعهد "بحل المشاكل معا، وتجاوز المصاعب سويا"، مضيفا: "سنتقاسم آلامنا وسنتشارك أفراحنا.. سنعيش أياما أجمل بكثير إن شاء الله"

واعتبر أن الشباب "دافعوا عن إرادتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية"، معربا عن ثقته بالحصول على دعمهم له "بشكل قوي" في الجولة الثانية.

وأضاف أردوغان: "أنا فخور بكم.. أنتم أملنا وقرة أعيننا وضمان الغد المشرق.. أرجو منكم ألا تسمحوا لأحد أن يفسد عليكم أحلامكم، أو أن يرهبكم ويطلق عليكم سمومه.. لا تسمحوا لمن تتملكه الـ(أنا)، وماضيه مليء بالتعثر والفشل الانتخابي، أن يجرّكم معه لظلماته التي لا نهاية لها.. مشاكلكم سنحلها سويا، وسنتخطى العقبات معا.. سنشارك أحزاننا ونسعد بنجاحاتنا.. بعون الله سنرى أياما أجمل بكثير معكم.. أثق بدعمكم القوي أيها الشباب في جولة الإعادة".

Sevgili genç kardeşlerim,



14 Mayıs’ta iradenize sahip çıktığınız, tercihinizi sandıklara özgürce yansıttığınız, demokrasimize omuz verdiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 17, 2023

ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة في الانتخابات الرئاسية التركية، وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100 % من أصوات الناخبين، حيث يتقدم أردوغان على منافسيه، لكنه لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها ليفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة 5 سنوات.

المصدر: RT