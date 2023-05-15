أردوغان: سنخرج منتصرين في انتخابات 28 مايو

أكد مرشح تحالف الجمهور في تركيا رجب طيب أردوغان أنهم سيخرجون منتصرين في انتخابات 28 مايو بزيادة معدل التصويت الذي حصلوا عليه في 14 مايو.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال أردوغان: "لقد جرت انتخابات 14 مايو، وهي واحدة من أكثر الانتخابات مشاركة في تاريخنا، في جو احتفالي يليق بديمقراطيتنا، ببصيرة وبعد نظر أمتنا الحبيبة".

وأضاف أردوغان: "بغض النظر عن النتيجة، فإن الفائز في انتخابات 14 مايو هو الديمقراطية التركية والأمة التركية بـ85 مليون فرد"، مردفا: "بأكثر من 27 مليون صوت، بنسبة 49.51٪ من الأصوات، أبدت أمتنا مرة أخرى تفضيلا كبيرا لنا، وأعطت الأغلبية في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا لتحالف الشعب (الجمهور)، مؤكدين أنهم يثقون بنا وبتحالفنا، يؤمنون ويرون مستقبلهم هنا".

وتابع أردوغان: "أود أن أشكر جميع المواطنين الذين عبروا عن إرادتهم الحرة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو، وكل شخص من سكاننا البالغ عددهم 56 مليون شخص في الخارج على أصواتهم القيمة ومساهماتهم في الديمقراطية..مع النضج الذي أظهرته يوم أمس ، أظهرت تركيا أنها واحدة من البلدان ذات الثقافة الديمقراطية الأكثر تقدمًا في العالم".

وأكمل رجب طيب أردوغان: "بحسب تصريحات المجلس الأعلى للانتخابات، فعلى الرغم من فارق 2.5 مليون صوت بيننا وبين أقرب منافسينا، وصلت الانتخابات الرئاسية إلى الجولة الثانية بأقل من نصف نقطة..بصفتي سياسيا لم يعرف أبدا أي قوة غير إرادة الأمة ولم ينحرف عن الاتجاه الذي رسمته الأمة، فإننا نحترم ما سيتجلى في صناديق الاقتراع".

وأردف أردوغان: "حتى 28 مايو، سنفي بمسؤوليتنا تجاه أمتنا الحبيبة بالركض دون توقف أ و راحة سنخرج منتصرين في انتخابات 28 مايو بزيادة معدل التصويت الذي حصلنا عليه في 14 مايو، ونأمل أن نحقق نجاحًا تاريخيا..لقد بدأنا العمل في الثامن والعشرين من مايو تماشيًا مع رؤيتنا للقرن التركي، قائلين..لا توقف، استمروا".

وختم قائلا: " نطمح إلى تصويت جميع المواطنين.. بغض النظر عن الحزب السياسي الذي يحبونه..وفقنا الله".

Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biri olan 14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir şölen havası içinde gerçekleşmiştir.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2023

المصدر: RT