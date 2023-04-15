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رئيس برلمان القرم يدعو ترامب وماسك لزيارة شبه الجزيرة

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رئيس برلمان القرم يدعو ترامب وماسك لزيارة شبه الجزيرة
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دعا رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لزيارة شبه الجزيرة.

وقال كونستانتينوف:"نحن على استعداد لدعوة إيلون ماسك لرؤية كل شيء.. وفي حال أراد ترامب زيارتنا، فسنلتقي به.. أنا واثق بأنه سيأتي إلينا بفكر وسيغادر برأي آخر تماما.. والكثير من الأسئلة والقضايا المتعلقة ستحل بشكل مختلف بعد مثل هكذا زيارة".

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وانضمت شبه جزيرة القرم إلى روسيا في مارس 2014 بعد استفتاء شارك فيه سكان القرم، وأيد 96.77% من الناخبين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول الانضمام إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي

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