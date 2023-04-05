رئيس برلمان القرم يقرأ مصير أوكرانيا عقب انتهاء العملية العسكرية الخاصة

قال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إنه نتيجة العملية العسكرية الخاصة، سوف تتفكك أوكرانيا كدولة.

وأوضح كونستانتينوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، " ستظهر أمامنا منطقة بشعب زائف، ومستقبل مجهول، حينها سيكون مصير أوكرانيا ومستقبلها مهمتنا، فأوكرانيا ستتفكك إلى أجزاء يصعب تحديدها الآن".

وأشار إلى أنه سيتم ضم المناطق الأوكرانية التي يتحدث سكانها باللغة الروسية، بشكل أو بآخر، إلى تكوين روسيا الاتحادية.

وأضاف، "سيمنحنا هذا الإجراء ضمانات أمنية، وسيسعى الغرب للاحتفاظ ببعض الأراضي الأوكرانية لنفسه، فبالنسبة للغرب ستتحول أوكرانيا إلى أفغانستان ثانية، مع عواقب أعمق بكثير وأكثر فظاعة".

وشدد كونستانتينوف، على أن للولايات المتحدة تأثيرا كارثيا وغير أخلاقي على أوكرانيا.

وتابع: "اليوم، يدرك الشعب الأوكراني، أن الغرب استغلهم كورقة مساومة، وأنهم أصبحوا قطعة خردة بالية يجب أن تهلك، ولا يهم ما يحدث على أراضيهم، انفجار نووي أو أي شيء آخر، يعامل الغرب أوكرانيا بمثل هذه الاستعمارية الساخرة".

المصدر: نوفوستي