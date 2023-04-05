إعلامي أمريكي: أشعر بالحزن على أطفالي وأحفادي

ذكر موقع "American Thinker"، أن الطبقة الأمريكية الحاكمة أوصلت الولايات المتحدة إلى حالة يرثى لها تهدد وجودها.

وقال المحلل بريان دجوندف، في مقاله في الموقع: "تضع المؤسسة الأمريكية القواعد بحسب رأيها، وتدمر الاقتصاد، وتدمر أحلام المواطنين وتدمر أي شخص يعترض طريقها.

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "أشعر بالحزن على أطفالي وأحفادي. سيكونون الجيل الأول الذي ستكون لديهم فرصه أكثر تواضعا من فرص آبائهم، وستكون حياتهم أقل ازدهارا. يقولون إن الإمبراطوريات لا تدوم أكثر من 250 عاما، وسيتم الاحتفال بالذكرى الـ 250 لأمريكا في غضون ثلاث سنوات".

وخلص المؤلف إلى أن هذا كان جليا بشكل خاص في حالة قضية دونالد ترامب، عندما قرر الديمقراطيون القضاء على خصمهم السياسي، بالنظام القضائي.

المصدر: نوفوستي