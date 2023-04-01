رئيس برلمان القرم: سنوسع قائمة تأميم ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية

قال رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إن سلطات القرم ستوسع قريبا قائمة التأميم للشركات والشقق والأراضي التي يملكها الأوليغارشيون الأوكرانيون في شبه الجزيرة.

وقال كونستانتينوف "يوجد الآن عمل نشط في هذا المجال، في المستقبل القريب سنبلغ عن المنشآت الجديدة التي سيتم تأميمها".

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وأشار رئيس برلمان القرم إلى أن عمل لجنة مكافحة الإرهاب لا يزال مستمرا للتعرف على عناصر الأوليغارشية الأوكرانية غير الصديقة لروسيا.

وأضاف كونستانتينوف: "لا يمكننا الإعلان عن هذه الأشياء على الملأ حتى تعطينا اللجنة وثيقة محددة. بمجرد حصولنا على القائمة، سننشرها على الملأ".

في وقت سابق ، أصدر رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، تعليمات بتأميم ممتلكات المنظمات والأشخاص المرتبطين بسلطات كييف بما في ذلك الممتلكات التابعة للأوليغارشية الأوكرانية، بالإضافة إلى ممتلكات 12 بنكا أوكرانيا ونادي دينامو كييف لكرة القدم، وفي المحصلة تم تأميم حوالي 700 مبنى ومنشأة.

المصدر: تاس