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فرانسوا هولاند: يمكنك الوصول إلى إيمانويل ماكرون بإقناع زوجته

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فرانسوا هولاند: يمكنك الوصول إلى إيمانويل ماكرون بإقناع زوجته
Globallookpress Guillaume PinonZUMAPRESS.com
الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند (صورة أرشيفية)
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في خدعة نصبها له المخادعان الروسيان فوفان وليكسوس، صرح الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، بأن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون "يخضع" لزوجته، حيث أنها كانت من قبل "معلمته".

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جاء ذلك وفق ما تصوره هولاند في محادثة مع الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، الذي لعب دوره المخادعان الروسيان، وأكد هولاند أنه "إذا تمكنت من إقناع بريجيت ماكرون، يمكنك الوصول إلى إيمانويل ماكرون"، حيث أشار إلى أن ماكرون "يخضع لزوجته"، وأضاف: "كانت معلمته، لذلك فهي لا تزال تقدم له النصيحة".

كما اعترف هولاند بأنه لم يدع بوروشينكو لحضور حفل زفافه خوفا من أن يغري زوجته الممثلة الفرنسية جولي غاييه، إلا أنه وعد بوروشينكو بتقديمه إلى صديقاتها.

المصدر: RT

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