وزارة الدفاع التركية تنفي سقوط مروحية لها في العراق

نفت وزارة الدفاع التركية صحة أنباء تداولتها وسائل إعلام متفرقة حول سقوط مروحية عسكرية تركية شمالي العراق.

وذكرت وسائل إعلام أن طائرة هليكوبتر تركية تحطمت في محافظة دهوك شمال العراق مما اسفر عن مقتل ستة أشخاص كانوا على متنها.

وأوضحت وكالة أنباء الأناضول: "ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الوطني أن هذا البيان غير صحيح على الإطلاق وأنه لم تكن هناك طائرة هليكوبتر تابعة للقوات المسلحة التركية في هذه المنطقة".

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المصدر: نوفوستي