تعليق على نية فون دير لاين كبح قدرة روسيا العسكرية: لا تحفري حفرة قد يسقط فيها الاتحاد الأوروبي

أثارت تغريدة نشرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر حول روسيا، ردود فعل صاخبة بين المستخدمين الذين انتقدوا المسؤولة الأوروبية على تهورها.

في تغريدتها كتبت فون دير لاين: "سنستمر في دعم أوكرانيا وتقليل قدرة روسيا على شن الحرب. نحن نعمل على تكثيف تطبيق عقوباتنا لمنع التهرب والتحايل. يجب علينا تعطيل طرق الإمداد التي تستمر في تغذية الآلة العسكرية الروسية وسنعاقب المتورطين".

We’ll continue to support Ukraine and diminish Russia’s ability to wage war.



We are stepping up enforcement of our sanctions to prevent evasion & circumvention.



We must disrupt the supply routes that continue to feed Russia’s military machine and will sanction those involved. pic.twitter.com/7p55eyWZHl — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 10, 2023

وقال أحد المعلقين: "السلام عن طريق التفاوض يعتبر أفضل فكرة".

وأضاف آخر: "كيف تنوين القيام بذلك، بدون توسيع دائرة النزاع؟".

وقال ثالث: "يا من دمرتم الاتحاد الأوروبي، لقد بعتم كل شيء للولايات المتحدة".

وشارك مستخدم آخر برأيه: "ساعدوا دول الاتحاد الأوروبي على الازدهار مرة أخرى بدلا من إنفاق أموالنا على أوكرانيا وإثارة النزاع".

وأشار معلق خامس إلى أن، "العقوبات غير قانونية وتثير كراهية معظم دول العالم. وكذلك الحال بالنسبة لمواصلتكم تسليح أوكرانيا لإثارة نزاع إقليمي".

وقال مستخدم سادس في تعليقه: "تحفرون حفرة يمكن أن يسقط فيها الاتحاد الأوروبي. عاجلا أم آجلا سيدينكم مواطنوكم".

المصدر: نوفوستي