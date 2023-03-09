مصدر: تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا

قال مصدر دبلوماسي في أنقرة، لوكالة "سبوتنيك"، إن تركيا عرضت التوسط لعقد اجتماع بين قادة روسيا وأوكرانيا لكن لم يتم حتى الآن مناقشة الموعد والمكان.

وأفاد المصدر: "نعلن باستمرار عن استعدادنا لتوفير منصة وكل ما هو ضروري لإجراء مفاوضات رفيعة المستوى بين قادة روسيا وأوكرانيا. وهذا ما يؤكده باستمرار الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مفاوضاته مع الزعيمين. لكن لا يوجد حديث عن تواريخ وأماكن محددة حتى الآن، لا توجد مثل هذه المعلومات في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر أن "أردوغان يواصل وسيواصل جهوده الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا من أجل تجنب المزيد من الخسائر والدمار. السيد المحترم أردوغان هو الزعيم الوحيد الذي مع الحفاظ على الحياد، يمكنه الحفاظ على الاتصال مع الجانبين. الصراع على جدول أعمال السياسة الخارجية للسيد الرئيس".

وكان مكتب أردوغان، قد أعلن نهاية الشهر الماضي، أن الأخير قد أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الطرفان الوضع في أوكرانيا والزلازل الأخيرة جنوب شرقي تركيا.

المصدر: "سبوتنيك"