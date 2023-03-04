فنلندا ترفع الأجور بنسبة 6% لفض إضراب سائقي الحافلات

أعلن اتحاد عمال وشركات النقل الفنلندي، انتهاء إضراب سائقي الحافلات في المدن الفنلندية الكبرى، وسيتم رفع أجورهم بنسبة 6% على أربع مراحل.

وبدأ الإضراب في 1 مارس، تاركا منطقة العاصمة الفنلندية، وكذلك مدن تامبيري، وتوركو، ويوفاسكيوليا، وكوتكا، بدون خدمة حافلات النقل.

ووفقا لبيان اتحاد عمال وشركات النقل واتحاد صناعة السيارات، "تم التوصل إلى نتائج في المفاوضات بشأن الاتفاقات الجماعية لسائقي الحافلات ومحلات إصلاح الخدمة. ووافق المجلس على الاتفاقات. وسيتم فض الإضرابات."

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد عمال وشركات النقل، إسمو كوكو، إنه مسرور بالظروف الجديدة، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على الفور وتنتهي في نهاية يناير 2025.

ووفقا لكوكو، فإن الزيادة في أجور سائقي الحافلات مماثلة للزيادة في الأجور في قطاعات النقل الأخرى، وقال لوسائل الإعلام الفنلندية: "سيتم رفع الأجر على أربع مراحل، وستكون الزيادة الإجمالية حوالي 6%، وستعود حركة الحافلات إلى طبيعتها في موعد لا يتجاوز يوم الاثنين".

المصدر: نوفوستي