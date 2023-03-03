الإعلام الغربي يعلق على اللقاء العابر بين بلينكن-لافروف

ناقشت الصحف الغربية اللقاء العابر الذي جمع وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي.

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وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الاجتماع بين لافروف وبلينكن أظهر أن البيت الأبيض يعتبر أنه من الضروري إعادة الاتصالات الدبلوماسية الشخصية مع موسكو من أجل مناقشة الصراع في أوكرانيا، وكذلك القضايا التي تتجاوزه.

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أما صحيفة "وول ستريت جورنال" فقالت إن هدف بلينكن كان ثني موسكو عن احتمال إضعاف دعم الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا، فيما تتزايد الشكوك في أوروبا حول قدرة أوكرانيا على استعادة السيطرة على الأراضي المفقودة.

من جهتها، قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن اجتماع مجموعة العشرين عقد في جو معاد، وزادت التناقضات بين الدول الغربية وروسيا والصين منذ قمة زعماء مجموعة العشرين في بالي العام الماضي، وأضافت "أصبح الوضع أسوأ بكثير".

المصدر: نوفوستي