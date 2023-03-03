زاخاروفا تكذّب الخارجية الأمريكية

تعجبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية بشأن ما ورد في وسائل الإعلام الأمريكية من أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طرح قضية السجين الأمريكي بول ويلان مع لافروف.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت: "أوه، كم هو مثير للاهتمام. لقد راجعت الأمر مع سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) بشأن ما إذا كان بلينكن قد أثار موضوع ويلان بالأمس. واتضح أن وزير الخارجية الأمريكية لم ينبس بشفه بهذا الشأن. وكل ما قيل في وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس حول إعراب بلينكن عن القلق بشأن وضع المواطن الأمريكي كذب.

سلوك الإدارة الأمريكية لا يصدق".

وكانت أنباء قد وردت في معظم وسائل الإعلام الأمريكية يوم أمس بشأن إعلان وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن "طلبه من نظيره الروسي سيرغي لافروف قبول عرض أمريكي لتبادل السجناء لإطلاق سراح الأمريكي بول ويلان"، وذكرت وسائل الإعلام أن بلينكن قال في مؤتمر صحفي في نيودلهي، عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إنه أثار هذه القضية خلال محادثة قصيرة مع لافروف على هامش الاجتماع.

المصدر: تليغرام