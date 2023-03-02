لقاء عابر بين لافروف وبلينكن لأول مرة منذ عام.. ماذا بعد؟

قالت الخارجية الروسية إن وزير الخارجيةِ الأمريكي أنتوني بلينكن طلب التواصلَ مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامشِ اجتماعات مجموعة العشرين..

في أول لقاء بين الوزيرين منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا .. وقال بلينكن إنه طالب لافروف بإنهاءِ العملية العسكرية والانخراطِ في مفاوضات دبلوماسية تُفضي إلى السلام.. كما عبر عن استعدادَ واشنطن للالتزامِ بالحد من الأسلحة الاستراتيجية مهما حدثَ في العالم.. وأنه لابد من الإبقاء على قنواتِ تواصلٍ كما كان يحدثُ حتى في أصعب أيامِ الحربِ الباردة ..يأتي ذلك بينما جرى لقاء آخر في جنيف بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف وممثلين عن الوفد الأمريكي لبحث التعاون في إطار الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.. فهل يكسر اللقاء الروسي الأمريكي الوجيز جمود العلاقات المنحدرة الى الهاوية؟

Your browser does not support audio tag.