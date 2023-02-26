طائرة أوروبية ثالثة تصل إلى سوريا محملة بـ 120 طنا من المواد الإغاثية والطبية

وصلت اليوم الأحد طائرة مساعدات مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الدولي تحمل مواد إغاثية وطبية للمتضررين من الزلزال.

وقال رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري المهندس خالد حبوباتي: الطائرة تحمل 120 طنا من المواد الإغاثية والطبية وهي الطائرة الأوروبية الثالثة التي تصل إلى سوريا

ووصلت طائرة مساعدات مقدمة من دول الإتحاد الأوروبي إلى مطار دمشق الدولي، تحمل مواد إغاثية وطبية، تستلمها منظمة الهلال الأحمر السوري، بحضور رئيس المنظمة المهندس خالد حبوباتي، ورئيس عمليات المساعدات الإنسانية في الإتحاد الأوروبي بسورية لويجي باندولفي.

وأعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل 22 هزة أرضية منذ الساعة الـ 8 صباح أمس السبت وحتى الساعة الـ 9 والنصف مساء.

وأوضح المركز في صفحته على موقع فيسبوك أن الوضع الزلزالي والتكتوني يميل إلى الاستقرار، حيث عادت مراكز الهزات أكبر من 4 درجات إلى البر التركي، فيما سيستمر تسجيل الهزات الضعيفة أقل من 5 درجات وعدد محدود للهزات المتوسطة بين الحين والآخر.

وفى تصريح لمراسل سانا أوضح مدير المركز الدكتور رائد أحمد أنه "وفق هذه المعطيات يكون الوضع الزلزالى هزات متوسطة محدودة وعدد من الهزات الضعيفة، بمعنى أنه يأخذ طابع الاستقرار المرحلي".

المصدر: سانا