نولاند تريد من نتنياهو التدخل لدى بوتين وتغريه بـ"جائزة"

صرحت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند بأنها "ستمنح" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جائزة نوبل في حال أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانسحاب من أوكرانيا.

وقالت نولاند في كلمة أمام مركز كارنيغي التحليلي بواشنطن، يوم الخميس: "إذا تمكن بيبي نتنياهو من إخراج بوتين من أوكرانيا، سأمنحه جائزة نوبل".

وأشارت نولاند إلى أن الإسرائيليين "ينأون بأنفسهم" عن التحالف الغربي ضد روسيا، ويعتبرون أن لديهم "علاقات خاصة" مع روسيا.

وتابعت: "ونحن نقول لهم: تعالوا استخدموها لإنهاء هذه الحرب الرهيبة والقاسية".

يذكر أن روسيا قد أعلنت مرارا عن عزمها تحقيق جميع أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، سواء بوسائل عسكرية أو سلمية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية السابقة برئاسة نفتالي بينيت قد دعت لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وعرضت جهود الوساطة في التفاوض، لكن المبادرة الإسرائيلية لم تثمر.

المصدر: نوفوستي