أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مجموعة من الأطباء الذين كانوا متجهين إلى مدينة أوغليدار لإجلاء الجرحى.

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وقال غاغين في حديث لوكالة "تاس، اليوم الأربعاء: "هناك عمل غير إنساني آخر من الجانب الأوكراني يتعارض مع الاتفاقيات الدولية. قاموا هذه المرة بإطلاق النار على مجموعة من الأطباء الذين كانوا يتجهون لإجلاء الجرحى. حدث ذلك بالقرب من مدينة أوغليدار. وللأسف فإن علامات التعرف الطبية لم توقف العدو".

وأضاف أن محاولات القوات الأوكرانية لإطلاق النار على الأطباء ليست نادرة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حوادث مماثلة في أجزاء أخرى من الجبهة. وتابع أن تحديد الهدف من جانب أوكرانيا يتم بمساعدة المسيرات.

المصدر: تاس