 
مباشر

دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق النار على مجموعة من الأطباء في ضواحي أوغليدار

أخبار العالم

دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق النار على مجموعة من الأطباء في ضواحي أوغليدار
Gettyimages.ru
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ur9z

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مجموعة من الأطباء الذين كانوا متجهين إلى مدينة أوغليدار لإجلاء الجرحى.

إقرأ المزيد
بوشيلين: معارك عنيفة جنوب شرقي أوغليدار والضواحي الشمالية لأرتيموفسك
بوشيلين: معارك عنيفة جنوب شرقي أوغليدار والضواحي الشمالية لأرتيموفسك

وقال غاغين في حديث لوكالة "تاس، اليوم الأربعاء: "هناك عمل غير إنساني آخر من الجانب الأوكراني يتعارض مع الاتفاقيات الدولية. قاموا هذه المرة بإطلاق النار على مجموعة من الأطباء الذين كانوا يتجهون لإجلاء الجرحى. حدث ذلك بالقرب من مدينة أوغليدار. وللأسف فإن علامات التعرف الطبية لم توقف العدو".

وأضاف أن محاولات القوات الأوكرانية لإطلاق النار على الأطباء ليست نادرة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حوادث مماثلة في أجزاء أخرى من الجبهة. وتابع أن تحديد الهدف من جانب أوكرانيا يتم بمساعدة المسيرات.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع