بوشيلين: معارك عنيفة جنوب شرقي أوغليدار والضواحي الشمالية لأرتيموفسك

أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين باندلاع معارك عنيفة في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة أوغليدار وفي الضواحي الشمالي لمدينة أرتيموفسك.

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وقال بوشيلين في بث "القناة الأولى"، اليوم الثلاثاء: "اتجاه أوغليدار... نرى اندلاع أعمال قتالية في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة أوغليدار. الوضع هنا صعب للغاية، وتجري معارك عفينة جدا، لكن مع ذلك فإننا نرى نجاحات معينة".

وفي حديثه بشأن الوضع حول مدينة أرتيموفسك (باخموت) قال بوشيلين إن بسط السيطرة على قرية باراسكوفييفكا الواقعة في الضواحي الشمالية لأرتيموفسك سيسمح بإغلاق الطريق المؤدي إلى مدينة تشاسوف يار والتي تعد آخر طريق إمداد للقوات الأوكرانية.

وأضاف أن احتمال الانسحاب الطوعي للقوات الأوكرانية من مدينة أرتيموفسك غير موجود. وأوضح: "حتى الآن لا يوجد هناك أي احتمال بأن يستسلم العدو ويترك مواقعه دون قتال. لا نرى هذا بعد. على كتائبنا أن تفعل المستحيل لطرد العدو من المواقع المحصنة. ومع ذلك، يوجد هناك تقدم".

وأعلن يان غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، سابقا، أن القوات الروسية تعمل حاليا على إحكام الطوق حول مدينة أرتيموفسك. وأضاف أن المهمة الرئيسية في الوقت الراهن هي بسط السيطرة على الطريق المؤدي إلى تشاسوف يار.

المصدر: تاس