أكدت الدفاع الروسية اليوم الاثنين تحرير بلدة كراسنايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى تصفية 320 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور قتال في دونباس خلال اليوم الماضي.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "على محور دونيتسك، قام متطوعو الفصائل الهجومية، بدعم ناري من القوات الصاروخية والمدفعية من مجموعة قوات "الجنوب"، بتحرير بلدة كراسنايا غورا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أن خسائر العدو على ذلك المحور تجاوزت 150 جنديا.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وأكثر من 80 آخرين على محور كراسني ليمان، إضافة إلى 60 عسكرييا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

تدمير راجمتي صواريخ "غراد" ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا" على محور خيرسون

إصابة 82 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 126 منطقة

إصابة نقطة إصلاح وترميم الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للواء هجوم 95 الأوكراني المحمول جوا، في دونيتسك

إسقاط 6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و9 طائرات بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 384 طائرة، و207 مروحيات، و3114 طائرة بدون طيار، و404 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7852 دبابة ومدرعة أخرى، و017 1 راجمة صواريخ، و4082 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8363 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT