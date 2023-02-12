الدفاع الروسية: تصفية 480 جنديا أوكرانيا وتدمير مصنع عسكري في خاركوف

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها قتلت نحو 480 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور بدونباس خلال يوم، كما أصابت بضربة جوية عالية الدقة ورشات لتجميع المدرعات بأحد مصانع خاركوف.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

القضاء على ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك و100 آخرين على محور كراسني ليمان

محور دونيتسك: مقتل أكثر من 250 جنديا للعدو، وتدمير مدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع M109 Paladin أمريكي الصنع، وهاوتزر ذاتي الدفع "أكاتسيا"، ومدفع "غياسينت"، ومدفعين مضادين للدبابات من طراز "رابيرا"

محور جنوب دونيتسك: بلغت خسائر العدو أكثر من 50 جنديا ودبابة ومدفع "مستا-بي"، إضافة إلى مستودعين للذخيرة

محور خيرسون: تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع "أكاتسيا" ورادار أمريكي مضاد للبطارية AN / TPQ-50

إصابة 78 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 119 منطقة

تدمير منظومة صواريخ مضادة للطائرات Osa-AKM في دونيتسك

إسقاط 17 طائرة بدون طيار واعتراض 12 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا" و"أوراغان"

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 384 طائرة، و207 مروحيات، و3105 طائرات بدون طيار، و404 منظومات صواريخ مضادة للطائرات، و7840 دبابة ومدرعة أخرى، و015 1 راجمة صواريخ، و4073 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8350 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT