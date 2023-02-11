الدفاع الروسية تكشف نتائج الضربة الصاروخية المكثفة التي استهدفت مواقع طاقة أوكرانية

أعلنت الدفاع الروسية تحقيق أهداف الهجوم المكثف الذي شنته قواتها أمس الجمعة على مواقع حيوية لمنظومة الطاقة في أوكرانيا تؤمن عمل مؤسسات الصناعة الدفاعية في هذا البلد.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم السبت، إنه نتيجة ضربات 10 فبراير المكثفة التي نفذت باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو والبحر والبر، إضافة إلى طائرات بدون طيار، توقف عمل الصناعات كثيرة الاستهلاك للطاقة في مجمع الدفاع الصناعي في أوكرانيا، كما تعذر نقل الأسلحة الأجنبية والذخيرة والاحتياطيات عن طريق سكك الحديد.

يتبع..