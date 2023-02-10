الدفاع الروسية: تحرير بلدة دفوريتشنوي بالكامل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة دفوريتشنوي، التابعة لمنطقة خاركوف والواقعة شمال مدينة كوبيانسك، بالكامل.

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جاء ذلك ضمن التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث تابع التقرير بأن القوات المسلحة الروسية دمرت مستودعي ذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سلافيانسك وأرتيوموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 طائرة مسيرة واعترضت 14 قذيفة لراجمات الصواريخ أمريكية الصنع "هيمارس".

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كما قامت القوات المسلحة الروسية بتصفية أكثر من 100 جندي أوكراني في اتجاه كراسنوليمان، وما يصل إلى 60 جندي أوكراني في اتجاه خيرسون.

كذلك دمرت القوات المسلحة الروسية 3 أنظمة مدفعية من طراز M777 أمريكية الصنع في اتجاه يوجنودونيتسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، كما أسقط طيران القوات الجوية الفضائية الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي-8".

كما ضربت القوات المسلحة الروسية موقع قيادة اللواء الآلي رقم 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT