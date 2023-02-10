كييف: ذخيرتنا "صفر تقريبا" ونحتاج أيضا مدفعية بعيدة المدى ودبابات وطائرات مقاتلة

صرح نائب رئيس مكتب زيلينسكي إيغور جوفكفا بأن القوات المسلحة الأوكرانية لديها "صفر تقريبا" من الذخيرة.

جاء ذلك في مقابلة لجوفكفا مع وكالة أنباء "بلومبرغ"، حيث قال إن هذا الاستهلاك للقذائف بسبب كثافة القتال، فيما أشار إلى أن كييف بحاجة إلى ذخيرة وقطع مدفعية بعيدة المدى ودبابات وطائرات مقاتلة.

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وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد طالب لندن يوم الأربعاء الماضي، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان البريطاني، بطائرات مقاتلة، بينما أعلنت ألمانيا عن تسليم دبابات "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا بحلول نهاية مارس، ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى التي لديها مثل هذه الدبابات اتخاذ إجراءات مماثلة، حيث سمحت برلين بذلك. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية كذلك عن إرسالها دبابات "أبرامز" الأمريكية.

وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول حلف "الناتو" الربيع الماضي بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي