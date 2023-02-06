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وزير الدفاع الأوكراني يرفض تعيينه وزيرا للصناعات الاستراتيجية

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وزير الدفاع الأوكراني يرفض تعيينه وزيرا للصناعات الاستراتيجية
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صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزينكوف، بأنه سمع بالإشاعات التي تفيد بتعيينه وزيرا للصناعات الاستراتيجية، وأكد رفضه لذلك المنصب.

ونقل موقع ICTV Facts، عن ريزينكوف قوله، " للمرة الأولى في حياتي أسمع عن وزارة تدعى وزارة الصناعات الاستراتيجية، وفي حال تلقيت عرضا مفاجئا، من الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أو رئيس الوزراء، دنيس شميغال، بتولي منصب وزير الصناعات الاستراتيجية، فسأرفض ذلك، لأنه لا يصح قانونيا".

وأوضح ريزينكوف، أنه وفقا للدستور الأوكراني، فإن الرئيس الأوكراني هو الوحيد المخول باتخاذ قرار إقالة وزير الدفاع، ولا يوجد إجراء دستوري، ينص على نقل وزير من منصبه، إلى منصب آخر أقل شأنا.

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جاء ذلك ردا على تصريحات نواب في البرلمان الأوكراني، عن حزبي "خادم الشعب" و"غولوس"، حول تغييرات محتملة في الحكومة الأوكرانية، ستطال عددا من الوزراء، بمن فيهم وزير الدفاع، أليكسي ريزنيكوف.

وأشار النواب، إلى احتمال تعيين ريزينكوف، وزيرا للصناعات الاستراتيجية، وتعيين رئيس الاستخبارات الأوكرانية، كيريل بودانوف، وزيرا للدفاع.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

 

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