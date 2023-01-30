الخارجية الصينية: الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة المبادرة الأكبر في اندلاع الأزمة الأوكرانية

حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة الأمريكية على وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، واصفة إياها بـ "صاحبة المبادرة الأكبر في اندلاع الأزمة الأوكرانية".

إقرأ المزيد

صرحت بذلك المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم الاثنين، حيث تابعت بأن بكين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاتهامات المستمرة التي لا أساس لها من الصحة من قبل الولايات المتحدة، وبينما تنتهك واشنطن مصالح الشركات الصينية دون أسباب منطقية، وسوف تقوم الصين بحماية هذه الشركات في حالة فرض عقوبات أمريكية ضدها بسبب أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة المبادرة الأكبر في اندلاع الأزمة الأوكرانية، وإذا كانت مهتمة حقا بالشعب الأوكراني، فعليها إيقاف تسليم الأسلحة.

وتابعت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة، وبدلا من التفكير في تصرفاتها بأوكرانيا، توجه اتهامات لا أساس لها ضد جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: نوفوستي