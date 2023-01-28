جنرال أمريكي: سندخل في حرب مع الصين خلال عامين

قالت قناة NBC التلفزيونية، إن الجنرال في سلاح الجو الأمريكي مايك مينيهان، قام بإرسال مذكرة إلى مرؤوسيه تشير إلى أن بلاده ستدخل في حرب مع الصين في غضون عامين.

ونقلت القناة عن الوثيقة: "آمل أن أكون مخطئا. يخبرني حدسي أننا سنقاتل في عام 2025".

ويرى الجنرال أن الصين، ستحاول استغلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024 لفرض سيطرتها على تايوان.

وأشارت القناة إلى أن الوثيقة، موجهة إلى جميع قادة الوحدات القتالية في سلاح الجو الأمريكي. وفيها يطلب الجنرال من مرؤوسيه كذلك، إبلاغه بحلول نهاية فبراير بنتائج العمل المتخذ في نطاق الاستعداد للأعمال القتالية مع الصين. وبالإضافة لذلك، حث الجنرال، قادة الوحدات والقطع على أن يكونوا أكثر استعدادا لتحمل المخاطر أثناء التدريب.

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من جانبه، أكد ممثل عن القيادة الجوية الأمريكية، للقناة، صحة المذكرة. وقال: "هذه مذكرة داخلية حقيقية من الجنرال مينيهان ... يقوم الإيعاز الصادر عنه على الجهود الأساسية المتخذة في السنوات الماضية في مجال الاستعداد للنزاع في حال فشلت كل محاولات الكبح المتخذة".

وارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، حول تايوان بشكل كبير بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لتايبيه في أوائل أغسطس 2022.

ومن جانبها أدانت الصين، زيارة بيلوسي لتايوان التي تعتبرها إحدى مقاطعاتها، واعتبرت الزيارة تحريضا أمريكيا لانفصال تايبيه عن بكين.

المصدر: نوفوستي