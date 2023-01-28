السفارة السعودية في واشنطن تحذّر الرعايا السعوديين
أوصت السفارة السعودية في الولايات المتحدة رعايا المملكة بالابتعاد عن مناطق الاحتجاجات التي تشهدها ولاية جورجيا، مطالبة الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر.
وقالت في تغريدة على حسابها في "تويتر": "في ضوء إعلان حالة الطوارئ في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بسبب وجود احتجاجات، ترجو السفارة من المواطنين الكرام توخي الحيطة والحذر."
٢/١ في ضوء اعلان حالة الطوارئ في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا بسبب وجود احتجاجات، ترجو السفارة من المواطنين الكرام توخي الحيطة والحذر …(يتبع)— Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 28, 2023
وأضافت سفارة المملكة: "الابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، واتباع ما تصدره الجهات المختصة من تعليمات السلامة، وفي حال الطورائ يمكن الاتصال على الهواتف التالية".
المصدر: RT