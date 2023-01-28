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السفارة السعودية في واشنطن تحذّر الرعايا السعوديين

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السفارة السعودية في واشنطن تحذّر الرعايا السعوديين
Gettyimages.ru
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أوصت السفارة السعودية في الولايات المتحدة رعايا المملكة بالابتعاد عن مناطق الاحتجاجات التي تشهدها ولاية جورجيا، مطالبة الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وقالت في تغريدة على حسابها في "تويتر": "في ضوء إعلان حالة الطوارئ في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا بسبب وجود احتجاجات، ترجو السفارة من المواطنين الكرام توخي الحيطة والحذر."

وأضافت سفارة المملكة: "الابتعاد عن مناطق الاحتجاجات، واتباع ما تصدره الجهات المختصة من تعليمات السلامة، وفي حال الطورائ يمكن الاتصال على الهواتف التالية".

المصدر: RT

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