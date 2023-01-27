وزير الدفاع الألماني يستبعد توريد طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أن تزويد كييف بطائرات مقاتلة غير وارد، محذرا من خطورة الإقدام على خطوة كهذه.

وقال الوزير خلال مقابلة مع صحيفة Sueddeutsche Zeitung الألمانية معلقا على رغبة الجانب الأوكراني في الحصول على طائرات مقاتلة: "أعتقد أن هذا غير وارد".

وأضاف: "المقاتلات أكثر تعقيدا من الدبابات ولديها نطاق وقوة نيران مختلفة تماما".

وأضاف: "إذا قمنا بتزويد كييف بالمقاتلات، حينها نكون قد اتخذنا خطوة أنا الآن أحذر من الإقدام عليها بشدة".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، ردا على أسئلة وجهها نواب البوندستاغ الأربعاء، إن "ألمانيا لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة، ولن ترسل جنودا لهناك لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل".

وشدد شولتس على أن ألمانيا ستتجنب التصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

المصدر: نوفوستي