الخارجية الأوكرانية: نرفض اتفاقية سلام مع روسيا على غرار مينسك

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن أوكرانيا لا تريد عقد اتفاقية سلام مع روسيا على غرار اتفاقيات مينسك الموقعة في 2014 و2015 برعاية ألمانيا وفرنسا.

وقال كوليبا في مقال لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية إن "أخطاء عملية مينسك يجب ألا تتكرر. وفي الحقيقة يجب أن تكون مثالا على الطريقة غير الصحيحة لإجراء المفاوضات مع روسيا".

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واعتبر أنه "من الخطأ تجميد النزاع وتأجيل الحل للمستقبل".

وأضاف أن "أي اتفاق محتمل مثل "مينسك-3" سيؤدي إلى نتيجة واحدة فقط، وهي حرب أكثر دموية".

وتابع أن "بعض الأشخاص في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى يواصلون أسداء النصائح كي تدخل أوكرانيا في الحوار مع روسيا بأسرع ما يمكن... بينما على الشركاء أن يجبروا روسيا وليس أوكرانيا على تقديم التنازلات".

المصدر: بوليتيكو