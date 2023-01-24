جونسون: على أوكرانيا الانضمام إلى "الناتو" من أجل السلام طويل الأمد

دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون إلى انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، منتقدا ألمانيا والولايات المتحدة بسبب صفقة فاشلة للتبرع بالدبابات.

جونسون الذي يتعرض لضغوط بشأن قرض تم الاتفاق عليه عندما كان في منصبه، كتب مقالا في صحيفة "الديلي ميل"، دعا فيه الدول الغربية إلى تكثيف الجهود لتسليح أوكرانيا، مدعيا أن "روسيا كانت تخطط لشن هجوم جديد في الربيع".

وقال: "يحتاج الأوكرانيون إلى مئات الدبابات، ويجب أن يحصلوا عليها من الأمريكيين والألمان والبولنديين وغيرهم".

كما قدم جونسون دعمه الأكثر تأكيدا حتى الآن لانضمام أوكرانيا إلى "الناتو"، متسائلا: "ما هي نتيجة فشلنا الذي دام عقودا في الوفاء بوعدنا ودخول الأوكرانيين إلى ملجأ المظلة الدفاعية للناتو؟ النتيجة هي الحرب الأكثر دموية في أوروبا منذ 80 عاما".

ورأى أنه "من أجل الوضوح والاستقرار والسلام على المدى الطويل، يجب أن تنضم أوكرانيا إلى الناتو".

المصدر: "الغارديان"