ستولتنبرغ يعرب عن ثقته في أن الدول الغربية ستوافق قريبا على توريد الدبابات إلى كييف

أعرب الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ عن ثقته في أن الحلفاء سيتوصلون قريبا إلى اتفاق بشأن توريد الدبابات بما في ذلك "ليوبارد" الألمانية إلى أوكرانيا.

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جاء ذلك عقب اجتماع في برلين مع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، حيث دعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى تجهيز دبابات "ليوبارد" لشحنها إلى أوكرانيا حال اتخاذ القرار المناسب في ألمانيا، وكذلك تدريب الأطقم الأوكرانية، موضحا أنه "إذا تم اتخاذ القرار، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإعداد الجيش لاستخدام هذه الدبابات".

وكان الأمين العام قد صرح بأن روسيا "تستعد لهجمات جديدة" ودعا إلى مزيد من الدعم العسكري لكييف، بما في ذلك الدبابات، وأصر ستولتنبرغ على أن الدبابات مهمة بالنسبة لأوكرانيا في "صد الهجمات الروسية واستعادة أراضيها"، لكنه أصر أيضا على أن ألمانيا، وعلى الرغم من أنها لم تتخذ قرارا بشأن دبابات "ليوبارد" بعد، إلا أنها واحدة من الدول التي قدمت "معظم الدعم" لكييف.

من جانبه صرح وزير الدفاع الألماني بيستوريوس بأنه "لا يوجد وضع جديد فيما يتعلق بدبابات (ليوبارد)"، لكنه شدد على أن برلين مستعدة لاتخاذ القرار بشأن هذه القضية "قريبا".

المصدر: نوفوستي