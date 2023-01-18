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"الناتو": أوكرانيا تمر بلحظة حرجة وبحاجة إلى "زيادة كبيرة" في الدعم

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Globallookpress
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اعتبر الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أن النزاع في أوكرانيا يمر بلحظة حرجة الآن، وكييف بحاجة إلى "زيادة كبيرة" في الدعم وفي مقدمته العسكري.

وقال ستولتنبرغ لوكالة "رويترز": "هذه نقطة تحول في الحرب وهناك حاجة لزيادة كبيرة في الدعم لأوكرانيا" داعيا إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأضاف: "إذا أردنا التوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض غدا، فنحن بحاجة إلى توفير الأسلحة اليوم".

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا يكشف أن قوات كييف تستهلك خلال يومين قذائف من عيار 155 ملم، يتطلب إنتاجها شهرا كاملا.

المصدر: نوفوستي

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